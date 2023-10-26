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Общество

В Пензе штат детских ортопедов пополнился еще одним специалистом

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Штат городской детской поликлиники Пензы пополнился тремя молодыми специалистами. На работу устроились травматолог-ортопед, акушер-гинеколог и отоларинголог.

Травматолог-ортопед Леонид Илюшин принимает детей в поликлинике № 2 на улице Гагарина, 11а. Также он проводит профилактические осмотры в образовательных организациях.

«Молодой врач акушер-гинеколог Елизавета Мороз, выпускница медицинского института Пензенского государственного университета, направлена для работы в детскую поликлинику № 1, расположенную в центре города, на улице Гоголя, 43», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Отоларинголог Гузель Жаркова ранее работала педиатром. Параллельно она окончила пензенскую ординатуру по специальности «отоларингология». Сейчас специалист ведет прием в детской поликлинике № 4 на улице Фабричной, 9а.

Приход новых узких специалистов поможет частично решить вопрос маршрутизации юных пациентов.

Ранее горожане жаловались на невозможность попасть к ортопеду ни детям, ни взрослым. Из-за кадрового дефицита травматологов-ортопедов прием велся только в двух детских поликлиниках - № 1 и 6. По той же причине была недоступна интернет-запись к этим врачам.

В августе молодой врач-ортопед появился в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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