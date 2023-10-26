В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами вышли на дороги Пензы, чтобы проверить водителей на нарушения.
Целью профилактического мероприятия стало предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий.
За время рейда было выявлено 180 нарушений.
К ответственности привлекли 61 водителя, не пропустившего пешеходов. 5 человек наказали за неуплату штрафов, на 8 составили протоколы за неправильную перевозку пассажиров. Также было задержано 5 транспортных средств.
«Уважаемые водители, будьте внимательны при проезде пешеходных переходов! Помните, что от вашей дисциплинированности, выдержки, умения прогнозировать развитие дорожной ситуации, строгого соблюдения правил дорожного движения зависят жизнь и здоровье всех участников», - обратилась к горожанам инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.
В Пензенской области за утро вторника, 24 октября, под колесами машин оказались две женщины. Обеим потребовалась госпитализация.
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