В Пензенской области за утро сбили двух женщин

25.10.2023 | 19:29

В Пензенской области за утро вторника, 24 октября, под колесами машин оказались два пешехода. Подробности происшествий рассказали в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

Первое ДТП случилось в Пензе в 5:40. Напротив дома № 112 на улице Калинина 54-летний водитель Volkswagen Polo сбил 35-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария с участием пешехода произошла в 6:00 в селе Грабово Бессоновского района.

У дома № 19 на улице Центральной 57-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2110, наехал на 55-летнюю женщину. Та пострадала, медики госпитализировали ее.

По фактам ДТП сейчас проводят проверку.

Ранее сообщалось, что с приходом осени количество трагедий на дорогах региона возросло. Только в октябре было совершено 39 наездов на пешеходов, унесших 5 человеческих жизней. При этом 19 происшествий случились в темное время суток.