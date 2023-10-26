Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|22:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Священник из Заречного рассказал, о чем спрашивают бойцы в зоне СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На передовой в зоне спецоперации нет атеистов. Об этом рассказал иерей Виктор Сторожев, регулярно наведывающийся к бойцам, в беседе с корреспондентом издания «Заречье сегодня».

Первый раз в зону спецоперации он поехал в декабре - его попросили зареченские военнослужащие.

«Было видно, что после мобилизации многим тяжело перестроиться с домашнего на военный лад. Буквально в каждом чувствовалось уныние. В феврале у них в приоритете уже были задачи, а не жалобы. Когда же мы встретились в мае, многие ребята стали командирами», - поделился впечатлениями священник.

По его словам, каждый раз, когда он приезжает на передовую, бойцы стараются причаститься. Некоторые из них пришли там к православию, увидев силу веры.

Кстати, молятся в зоне СВО и православные, и мусульмане. «А вот атеистов на передовой батюшка не встречал. Видимо, между жизнью и смертью все чувства обостряются, и вера становится необходима», - пишет «Заречье сегодня».

Виктор Сторожев рассказал, что его часто спрашивают, как придерживаться заповеди «Не убий» во время военных действий. «Применять оружие нужно, когда тебе или близким грозит опасность. И не убивать из мести или злобы. Если есть возможность сохранить жизнь врагу - взять в плен, поговорить, убедить измениться, - не убивай. На войне свои законы, но грех есть грех и в нем каждый раз нужно каяться на исповеди», – объяснил священник.

Он добавил, что любая встреча с земляками для военнослужащих является праздником - они даже фотографируются с машинами, код региона которых 58. А получая гуманитарную помощь с малой родины, порой не могут сдержать слез.

«Ребятам важно знать, что их ценят и не забывают в тылу», - подчеркнул священник.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — Фото из личного архива Виктора Сторожева
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте