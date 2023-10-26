Священник из Заречного рассказал, о чем спрашивают бойцы в зоне СВО

26.10.2023 | 19:21

На передовой в зоне спецоперации нет атеистов. Об этом рассказал иерей Виктор Сторожев, регулярно наведывающийся к бойцам, в беседе с корреспондентом издания «Заречье сегодня».

Первый раз в зону спецоперации он поехал в декабре - его попросили зареченские военнослужащие.

«Было видно, что после мобилизации многим тяжело перестроиться с домашнего на военный лад. Буквально в каждом чувствовалось уныние. В феврале у них в приоритете уже были задачи, а не жалобы. Когда же мы встретились в мае, многие ребята стали командирами», - поделился впечатлениями священник.

По его словам, каждый раз, когда он приезжает на передовую, бойцы стараются причаститься. Некоторые из них пришли там к православию, увидев силу веры.

Кстати, молятся в зоне СВО и православные, и мусульмане. «А вот атеистов на передовой батюшка не встречал. Видимо, между жизнью и смертью все чувства обостряются, и вера становится необходима», - пишет «Заречье сегодня».

Виктор Сторожев рассказал, что его часто спрашивают, как придерживаться заповеди «Не убий» во время военных действий. «Применять оружие нужно, когда тебе или близким грозит опасность. И не убивать из мести или злобы. Если есть возможность сохранить жизнь врагу - взять в плен, поговорить, убедить измениться, - не убивай. На войне свои законы, но грех есть грех и в нем каждый раз нужно каяться на исповеди», – объяснил священник.

Он добавил, что любая встреча с земляками для военнослужащих является праздником - они даже фотографируются с машинами, код региона которых 58. А получая гуманитарную помощь с малой родины, порой не могут сдержать слез.

«Ребятам важно знать, что их ценят и не забывают в тылу», - подчеркнул священник.