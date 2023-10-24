В Пензе ночные нарушения правил движения должны попасть на камеры

В Пензе некоторые водители в темное время суток пользуются ситуацией и нарушают правила дорожного движения, полагая, что камеры на дорогах не работают.
«На улицах Суворова, Калинина, Окружной носятся сломя голову через сплошную, не пропускают пешеходов, игнорируют красный свет», - возмутился читатель сетевого издания «ПензаИнформ».
Его интересовало, фиксируют ли камеры несоблюдение правил по ночам.
На обращение читателя ответили в ГБУ «Безопасный регион».
«Стационарные комплексы фотовидеофиксации на автодорогах города Пензы и Пензенской области осуществляют фиксацию нарушений ПДД ежедневно и непрерывно в течение 24 часов в сутки», - рассказали специалисты.
Комплексы, установленные на улицах Суворова, Калинина, Окружной, исключением не являются. Камеры работают и ночью.
Ранее директор ГКУ «Безопасный регион» Алексей Тархов объяснил пензенцам, что комплексы фотовидеофиксации нарушений устанавливаются не для сбора штрафов, а для того, чтобы сократить количество ДТП и повысить культуру поведения автомобилистов, побудив их соблюдать правила.
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