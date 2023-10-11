Водителям объяснили, для чего увеличивают число камер на дорогах

11.10.2023 | 15:06

В Пензенской области комплексы, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, устанавливаются не для сбора штрафов.

Как объяснил директор ГКУ «Безопасный регион» Алексей Тархов, средства фотовидеофиксации нарушений нужны для того, чтобы сократить количество ДТП и повысить культуру поведения автомобилистов, побудив их соблюдать правила.

Количество установленных комплексов с каждым годом растет.

«Расширяя сеть комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, ГБУ «Безопасный регион» не преследует цель интенсивно пополнять региональную казну или наказывать автолюбителей рублем. Время от времени мы сталкиваемся с обвинениями недобросовестных водителей, которые, пренебрегая элементарными правилами безопасности, что зафиксировано комплексами, жалуются на большие суммы штрафов и просят каким-то образом урегулировать вопрос уклонения от их уплаты. Подчеркиваю, что, во-первых, постановления об административных правонарушениях выносит управление ГИБДД Управления УМВД России по Пензенской области, во-вторых, Правила дорожного движения едины и непререкаемы для всех», - цитирует пресс-служба ведомства Алексея Тархова.

Уменьшение числа ДТП в местах, где установлены камеры, отмечалось и региональным правительством.

Функции комплексов постепенно расширяют. Например, в Пензе на некоторых улицах камеры настроили так, что они фиксируют водителей, проезжающих на желтый свет. Также автомобилистов штрафуют за неиспользование ремней безопасности, в том числе и пассажирами.