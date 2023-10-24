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Общество

Решение о переносе памятников поэту и чекисту пока не принято

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Судьба городских памятников, которые планировали перенести на новые места, беспокоит активных пензенцев.

Идея перемещения была озвучена на комиссии городской думы 11 октября. Бюст Дениса Давыдова из одноименного сквера на улице Московской предлагалось перенести к «Дому офицеров».

Монумент Феликсу Дзержинскому, расположенный у бывшего ДК железнодорожников (ныне Богоявленский храм), должен, по плану, занять место Дениса Давыдова - неподалеку от здания ФСБ (ул. Московская, 72).

Оказалось, что не всем такая идея понравилась. Возражения высказала жительница Пензы на странице центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

Ответ ей пришел от имени правительства Пензенской области. «Бюст Героя Отечественной войны 1812 года поэта Дениса Давыдова и памятник Ф. Э. Дзержинскому являются объектами культурного наследия регионального значения. Решение о перемещении объектов культурного наследия принимает Минкультуры России на основании поступивших к ним документов о перемещении. В настоящий момент документация, обосновывающая перемещение данных объектов, отсутствует», - говорится в нем.

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