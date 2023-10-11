В Пензе два памятника собираются отремонтировать и два - перенести

11.10.2023 | 17:15

Судьбу памятников, знакомых каждому жителю Пензы, обсудили на заседании комиссии городской думы в среду, 11 октября.

Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, сейчас идут работы по обследованию и подготовке проектно-сметной документации на ремонт памятников Ленину и Белинскому.

Вера Фейгина отметила, что на основание скульптуры вождя мирового пролетариата неоднократно обращали внимание и общественники, и власти города. «Ситуация с ним сложная, постамент в не очень хорошем состоянии», - признала она.

В 2023 году на подготовку документов и прохождение государственной историко-культурной экспертизы для ремонта памятника Ленину предусмотрено 1,5 млн рублей, в 2024-м - 1 млн 50 тыс.

«В этом году мы обследуем эти два культурных объекта. Медленно, но верно мы движемся к тому, что они будут приведены в надлежащее состояние», - завершила доклад Вера Фейгина.

Кроме того, в перспективе могут быть перенесены памятники Денису Давыдову и Феликсу Дзержинскому. Первый собираются отправить к «Дому офицеров», второй - на улицу Московскую.

«Денис Давыдов был офицером, стихи писал, у него в нашем городе любовь была. А Феликс Эдмундович должен находиться у здания ФСБ, это логично», - изложил концепцию депутат Дмитрий Акимов. Он напомнил собравшимся, что на свои деньги выкупил памятник Дзержинскому и безвозмездно передал городу.

Сквер имени Ф. Э. Дзержинского в перспективе может быть переименован. Этот вопрос собираются вынести на народное голосование.