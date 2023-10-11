В Пензе два памятника собираются отремонтировать и два - перенести

Судьбу памятников, знакомых каждому жителю Пензы, обсудили на заседании комиссии городской думы в среду, 11 октября.
Как доложила начальник управления культуры Вера Фейгина, сейчас идут работы по обследованию и подготовке проектно-сметной документации на ремонт памятников Ленину и Белинскому.
Вера Фейгина отметила, что на основание скульптуры вождя мирового пролетариата неоднократно обращали внимание и общественники, и власти города. «Ситуация с ним сложная, постамент в не очень хорошем состоянии», - признала она.
В 2023 году на подготовку документов и прохождение государственной историко-культурной экспертизы для ремонта памятника Ленину предусмотрено 1,5 млн рублей, в 2024-м - 1 млн 50 тыс.
«В этом году мы обследуем эти два культурных объекта. Медленно, но верно мы движемся к тому, что они будут приведены в надлежащее состояние», - завершила доклад Вера Фейгина.
Кроме того, в перспективе могут быть перенесены памятники Денису Давыдову и Феликсу Дзержинскому. Первый собираются отправить к «Дому офицеров», второй - на улицу Московскую.
«Денис Давыдов был офицером, стихи писал, у него в нашем городе любовь была. А Феликс Эдмундович должен находиться у здания ФСБ, это логично», - изложил концепцию депутат Дмитрий Акимов. Он напомнил собравшимся, что на свои деньги выкупил памятник Дзержинскому и безвозмездно передал городу.
Сквер имени Ф. Э. Дзержинского в перспективе может быть переименован. Этот вопрос собираются вынести на народное голосование.
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