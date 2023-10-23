Соцпрограммы «Территории жизни»: покупка квартир и инвестиции

23.10.2023 | 13:47

Группа компаний «Территория жизни» продолжает развивать социальный проект «Территория мам», очередное заседание прошло 19 октября.

Участники совета мам обсудили организацию совместных проектов, связанных с темой экологии, сохранения окружающей среды. Реализовать их можно с жильцами комплексов ГК «Территория жизни», проводя мероприятия в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» по уборке и озеленению территорий, переработке и утилизации бытовых отходов, формированию культуры правильного потребления, продолжению участия в экологической акции «ЭкоВес», посвященной приведению в порядок берегов Сурского водохранилища.

Глава совета блогер Анна Сочилова поделилась опытом оказания благотворительной помощи социальным учреждениям на примере поездки в школу-интернат села Головинщино, в ходе которой детям передали собранные вещи. Участники заседания обсудили возможности повторения подобных поездок, организацию помощи членами совета.

Важной темой также стало использование материнского капитала как инвестиции в жилую недвижимость. О преимуществах покупки квартиры в качестве актива рассказала член совета, коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Одна из наших основных целей - донести до родителей ценность материнского капитала и возможности его использования. Семьи, которые имеют жилье, не всегда инвестируют маткапитал в недвижимость, храня его. Тогда как «Территория жизни» уже сейчас предлагает программы, участие в которых дает возможность проиндексировать капитал на 100% или даже на 200%! Ни один банк не дает таких возможностей», - отметила Оксана Маркова.

Членам совета рассказали о выгоде, которую получает покупатель при использовании маткапитала в качестве первого взноса. Семье дают скидку до 1,5 миллиона рублей при приобретении квартиры от «Территории жизни».

Застройщик предлагает гибкие условия для тех, кто планирует использовать данную меру господдержки при покупке жилья.

- «Удвоение материнского капитала»*. При использовании маткапитала в качестве первоначального взноса для приобретения квартиры от застройщика семья получает скидку в размере субсидии - до 775 000 рублей.

- «Утроение материнского капитала»**. Для семей, желающих переехать в просторную квартиру с готовой отделкой, предоставляется скидка до 1 551 256 рублей при покупке просторных трехкомнатных квартир в «Лугометрии».

- «Семейная рассрочка с платежом 10 000 рублей»***. Если использовать маткапитал в качестве первоначального взноса, то можно купить квартиру в рассрочку без переплат.

Этими предложениями воспользовались более 600 семей. Некоторые из них уже получили ключи от квартир в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Финальным вопросом на обсуждении стала организация массовых семейных мероприятий на площадках жилых комплексов ГК «Территория жизни». Застройщик уже готовит предварительную новогоднюю event-программу, рассчитанную на жителей Арбекова и гостей из других районов Пензы.

В программе запланировано множество мероприятий, из которых каждый сможет выбрать подходящее себе. Это анимация и игровые конкурсы для самых маленьких, спортивные развлечения для подростков и массовые гулянья.

Одно из запланированных событий - «Рождество для всей семьи», в нем смогут поучаствовать члены совета, помочь в организации и сделать мероприятие интереснее для гостей.

Полный перечень социальных программ проекта «Территории мам» есть на сайте и в группе «ВКонтакте». Подробности условий программ можно уточнить у менеджера по телефону +7(8412) 28-28-04 или на сайте территориямам.рф.

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал», по ней предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала (не должна превышать 775 000 рублей). Скидку можно получить при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. Участвуют 2-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова; 3-комнатные квартиры в строении № 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова; в строении № 11, 15, 16, 20 (2-й очереди) по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной.

** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал», по ней предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидку можно получить при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. Участвуют квартиры площадью более 90 кв. м, расположенные в строении № 20 (2-я очередь) ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19».

*** Название рекламной акции - «Семейная рассрочка на покупку квартиры», в рамках ее клиенту при заключении договора долевого участия (ДДУ) предоставляется беспроцентная рассрочка на покупку квартиры до ввода дома в эксплуатацию. Первоначальный взнос от 10%, в качестве него может быть использован семейный (материнский) капитал. Размер ежемесячного платежа - 10 000 рублей.

После ввода дома в эксплуатацию клиент обязуется выплатить оставшуюся сумму средств в полном объеме. Размер ежемесячного платежа фиксируется в рамках заключения ДДУ. Срок действия акции с 01.08.2023 по 31.12.2023.

В акции участвуют: строение № 11 в 7-м мкр (5-й и 6-й этапы строительства) по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, застройщик - ООО СЗ «Смарт+»; строения 9, 10, 13, 14 по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщики - ООО СЗ «Лугометрия 8», ООО СЗ «Лугометрия 6». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

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