Пензенцам нужно приготовиться к резкому похолоданию

22.10.2023 | 15:09

На неделе с 23 по 29 октября жителей Пензенской области ждут серьезные перепады температур. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

В понедельник, 23-го числа, днем воздух прогреется до +12 градусов. Будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада, местами возможны порывы до 15-18 м/с, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Во вторник, 24 октября, на улице будет до +10 градусов. Прогнозируется дождь.

В ночь на среду резко похолодает, ожидаются -3 градуса и кратковременный снег. Днем теплее не станет. 25 октября, как и 26-го, в качестве максимальной температуры указаны +2 и +1 градус соответственно. Осадков в прогнозе не стоит.

В ночь на пятницу, 27 октября, пойдет снег, днем к нему добавится дождь. Столбик термометра не поднимется выше +1 градуса.

В субботу, 28 октября, ожидается +3 градуса и небольшой дождь. В воскресенье температура будет примерно такой же, только без осадков.