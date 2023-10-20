В Пензе на стройке нашли иностранцев без разрешений на работу

20.10.2023 | 12:50

Полицейские нашли и наказали иностранцев, трудившихся на одной из строек в Первомайском районе Пензы. Они не имели нужных разрешений.

Нарушителей обнаружили во время рейда по местам проживания и работы гостей из других стран. Проверив документы, полицейские выяснили, что трудятся мужчины нелегально.

«Выявлены нарушения миграционного законодательства», - сообщил заместитель начальника отдела управления по вопросам миграции УМВД России пор Пензенской области Михаил Ищейкин.

Работников привлекли к административной ответственности, оштрафовав каждого на 2 000 рублей.

Также наказали их нанимателя.

«В соответствии с миграционным законодательством работодатель имеет право привлекать иностранных работников, когда они имеют соответствующие разрешительные документы. Кроме того, он в течение трех рабочих дней обязан уведомить орган внутренних дел о том, что принял на работу иностранного работника», - объяснил Михаил Ищейкин.

Ранее в Пензе сотрудников-нелегалов нашли на складе маркетплейса.