Перевозчика наказали за неоплату проезда в системе «Платон»

15.07.2024 | 14:00

Пензенский областной суд рассмотрел жалобу индивидуальной предпринимательницы на постановление инспектора Ространснадзора, решения начальника ЦАФАП МТУ Ространснадзора по ЦФО и Мокшанского районного суда, по которым она должна заплатить штраф в 5 000 рублей.

Предпринимательницу уличили в невнесении платы в систему «Платон».

28 декабря на 570-м километре М-5 комплекс «АвтоУраган-ВСМ2» зафиксировал передвижение по трассе принадлежащего женщине тягача MAN, который имеет разрешенную максимальную нагрузку свыше 12 тонн. При этом плата за него в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, оказалась не внесена.

В жалобе предпринимательница указала, что непричастна к совершению нарушения, а виноваты неполадки в работе системы «Платон».

Изучив материалы дела, областной суд отметил: владелец машины должен следить за работоспособностью бортового устройства, с помощью которого вносится плата в «Платон», и своевременно информировать оператора о его неисправности.

По сведениям, предоставленным компанией - разработчиком программного обеспечения системы «Платон», на момент нарушения бортовое устройство на тягаче перевозчика не функционировало в штатном режиме, списание денег не произошло. При этом сбоев в системе не было.

Учитывая эти данные, суд оставил постановление и оба решения без изменения, а жалобу - без удовлетворения.