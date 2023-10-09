В Пензе на складе маркетплейса нашли сотрудников-нелегалов

В регионе подвели итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».
В ее рамках сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии искали организаторов незаконной миграции, игнорировавших требования к нахождению в России иностранцев, а также каналы их легализации.
«Осуществлено более 400 проверок мест пребывания и проживания иностранных граждан, а также строительных площадок, рынков, объектов транспортной инфраструктуры», - сообщил зам. начальника отдела миграционного контроля УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.
Нашли нелегалов и в одном из распределительных центров известного маркетплейса.
В ходе операции было составлено более 120 протоколов. 7 иностранцам пришлось покинуть страну.
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