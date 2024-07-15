Водителям электросамокатов выдадут радиомаячки

15.07.2024 | 09:40

За водителями самокатов хотят установить двойной контроль. Средствам индивидуальной мобильности собираются присваивать номера, а также прикреплять на них радиомаячки.

Такие поправки в законопроект о дополнительной ответственности пользователей СИМ хотят внести перед его вторым чтением. Ранее документ приняли в первом чтении.

«Будет предусмотрено создание реестра СИМ с выдачей учетного номера, учетного знака и учетной метки, будет решен вопрос фиксации правонарушений в автоматическом режиме и идентификации нарушителей. Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением СИМ учетного номера, вместе с которым будет выдаваться метка радиочастотной идентификации. Кроме того, в настоящее время есть ГОСТ на электросамокаты», - объяснил «Парламентской газете» член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин.

Новые нормы коснутся не только самокатов напрокат, но и частных транспортных средств.

Побудить водителей электросамокатов соблюдать правила помогут и штрафы за нарушение, увеличенные в пять раз. Так, прорабатываются предложения установить штраф за оставление места ДТП в размере от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас - от 4 до 5 тыс. рублей).

«Пьяная езда» на самокате, по новым нормам, обойдется в сумму от 20 до 30 тыс. рублей, за превышение скорости придется отдать от 500 рублей до 5 тыс. Наказывать рублем будут и за езду по автомагистрали, нарушения при пересечении перекрестков, отказ от медосвидетельствования.