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Общество

Уютный и безопасный: как выглядит последний двор ЖК «Новелла»

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В Пензе продолжается строительство масштабного жилого комплекса «Новелла», который изменит облик Заводского района.

Уже сданы четыре дома, пять остальных - на различных стадиях строительства.

В октябре стартовали продажи в последнем доме «Новеллы», из которого можно выйти в Комсомольский парк.

Это кирпичное здание с семейными планировками и предчистовой отделкой для удобства и комфорта.

Тихий двор без машин, с экологичными игровыми площадками, беседками, шезлонгами и тренажерами, с прогулочными дорожками и мягким, очень уютным освещением - для безопасного отдыха детей и взрослых.

Центр добрососедства - для веселых праздников, дружбы с соседями и интересных событий.

О ценах и свободных планировках, условиях действующих ипотечных программ расскажут в офисах компании-застройщика. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «Термодом-групп». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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