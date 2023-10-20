Уютный и безопасный: как выглядит последний двор ЖК «Новелла»

В Пензе продолжается строительство масштабного жилого комплекса «Новелла», который изменит облик Заводского района.
Уже сданы четыре дома, пять остальных - на различных стадиях строительства.
В октябре стартовали продажи в последнем доме «Новеллы», из которого можно выйти в Комсомольский парк.
Это кирпичное здание с семейными планировками и предчистовой отделкой для удобства и комфорта.
Тихий двор без машин, с экологичными игровыми площадками, беседками, шезлонгами и тренажерами, с прогулочными дорожками и мягким, очень уютным освещением - для безопасного отдыха детей и взрослых.
Центр добрососедства - для веселых праздников, дружбы с соседями и интересных событий.
О ценах и свободных планировках, условиях действующих ипотечных программ расскажут в офисах компании-застройщика. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).
Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «Термодом-групп». Проектные декларации - на наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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