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Общество

После жалоб юных малосердобинцев Мизулиной в лицей пришел прокурор

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Прокуратура Малосердобинского района проверяет информацию об оказании давления на учеников многопрофильного лицея, обратившихся к члену Общественной палаты России, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

С наступлением холодов школьники нескольких образовательных учреждений обратились к Мизулиной с жалобами. В их числе были и юные малосердобинцы. Они рассказали, что им запрещают носить куртки, а писать окоченевшими руками сложно.

После этого поступило еще одно обращение: стало теплее, но руководство учебного заведения угрожает проверить телефоны школьников и выяснить, от кого поступила жалоба. Кроме того, в здании топят настолько сильно, что в кабинетах стоит невыносимая духота.

Ситуацией в колледже занялась прокуратура. Выяснилось, что пуск ресурса состоялся 9 октября. 17-го числа во время посещения колледжа работником надзорного органа температура воздуха в кабинетах была вполне комфортной - 23-24 градуса.

«В настоящее время прокуратурой района организована проверка соответствия нормативным требованиям поддержания температурного режима в образовательной организации. Также проверяется информация об оказании на учащихся давления и нарушении их прав», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После завершения проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Кроме того, рассказ учеников об угрозах директора проверить телефоны и вычислить IP взял под личный контроль министр образования Пензенской области Александр Комаров.

«Подобные ситуации недопустимы и требуют принятия серьезных мер. В самое ближайшее время будет создана рабочая комиссия и организована проверка в малосердобинском лицее», - сообщили в министерстве.

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