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Общество

Ученик из Пензы пожаловался на школу Екатерине Мизулиной

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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина получила жалобу из Пензы, о чем сообщила в своем телеграм-канале в среду, 11 октября.

Ей пожаловались на школу № 20 (она располагается на улице Экспериментальной).

«Здравствуйте, я ученик МБОУ СОШ № 20 города Пензы. Даже не знаю, с чего начинать. Это не школа, а тюрьма. Во-первых, сейчас в школе нет отопления, невозможно в ней находиться, очень холодно, при этом, когда дети надевают кофты, администрация повышает, грубо говоря, голос, чтобы ученики снимали с себя это, объясняя тем, что нужно носить пиджаки, но пиджаки не спасают от холода. Но это не все. Не считая этого, можно столкнуться с непедагогическим подходом к ученикам», - говорится в сообщении, скриншот которого выложила Екатерина Мизулина.

Жалуется не только пензенский школьник, но и ученики из других городов.

«Продолжаю получать сотни сообщений от замерзающих во время занятий школьников и студентов. Проблема усугубляется тем, что свитера и куртки в школах запрещают: нужно сидеть только в школьной форме. А в ней очень холодно. Это, конечно, перебор. Все заболеют, но зато полный порядок с формой? Странное отношение к здоровью детей демонстрирует система образования», - прокомментировала член Общественной палаты России.

По данным PenzaInform.ru, по состоянию на четверг, 12 октября, школа № 20 в областном центре отапливается.

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Источник — фото 2 - t.me/ekaterina_mizulina
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