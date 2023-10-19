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Общество

В Госдуме предлагают ввести еще одну отсрочку от службы в армии

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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о праве на отсрочку от срочной военной службы для россиян, проходящих профессиональное обучение по ученическому договору.

«Закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается дополнить новым положением, согласно которому россияне, получающие новую профессию рабочего или должность служащего в рамках ученического договора, имеют право на отсрочку от срочной военной службы. Действовать она будет только в период действия ученического договора», - пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Авторы законопроекта приводят в качестве аргумента статистику Минтруда: к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек. При этом уже сейчас оборонно-промышленный комплекс России, отрасли строительства, сельского хозяйства и здравоохранения заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров.

Ученический договор - это договор на получение образования, заключаемый между работодателем и учеником. Работодатель обязуется обеспечить возможность обучения, а ученик - пройти такое обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому договору в течение определенного сторонами времени.

По мнению инициаторов новшества, отсрочка от армии на период обучения по ученическому договору позволит развить кадровый потенциал и в перспективе стабилизировать ситуацию.

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