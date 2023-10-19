На 20 октября в Пензенской области прогнозируют дождь и снег

19.10.2023 | 22:00

В пятницу, 20 октября, жителей Пензенской области ждет облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают небольшой дождь с мокрым снегом.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на пятницу на улице похолодает до +1...+3 градусов. Днем окажется ненамного теплее - +6...+8.

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока. Опасных природных явлений не прогнозируется.

К ночи на субботу столбик термометра опустится до +2..+4 градусов.

По народному календарю, 20 октября - Сергей Зимний. Раньше на Руси верили, что он начинает зиму. Существовала и такая примета: если в этот день шел снег, но на деревьях еще были листья, то настоящую зиму ждали нескоро - не раньше, чем на Матрену (22 ноября).