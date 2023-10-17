ТФОМС: Зарплата пензенских врачей в 2 раза больше средней по региону

В сентябре среднемесячный доход врачей в Пензенской области составил 73 458 рублей 48 копеек. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.
В августе сумма была примерно такой же - 73 590 рублей 42 копейки.
Речь идет о средней зарплате врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование. У среднего медицинского персонала средний доход в 2 раза меньше - 36 158 рублей 34 копейки.
По указу Президента РФ, соотношение средней зарплаты врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе должно составлять 200%, среднего и младшего медперсонала - 100%.
Учитывая, что в Пензенской области исходят из суммы 35 050 рублей, индикативные показатели достигаются.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀