ТФОМС: Зарплата пензенских врачей в 2 раза больше средней по региону

17.10.2023 | 15:14

В сентябре среднемесячный доход врачей в Пензенской области составил 73 458 рублей 48 копеек. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.

В августе сумма была примерно такой же - 73 590 рублей 42 копейки.

Речь идет о средней зарплате врачей и работников, имеющих фармацевтическое или иное высшее образование. У среднего медицинского персонала средний доход в 2 раза меньше - 36 158 рублей 34 копейки.

По указу Президента РФ, соотношение средней зарплаты врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе должно составлять 200%, среднего и младшего медперсонала - 100%.

Учитывая, что в Пензенской области исходят из суммы 35 050 рублей, индикативные показатели достигаются.