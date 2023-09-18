Средняя зарплата пензенских врачей превысила 73 000 рублей

18.09.2023 | 12:39

В Пензенской области средняя заработная плата врачей в августе превысила 73 000 рублей. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в региональном ТФОМС.

Доктора, а также медики с фармацевтическим или иным высшим образованием получили за месяц в среднем 73 590 рублей 42 копейки.

У среднего персонала зарплата в августе равнялась 36 181 рублю 96 копейкам.

Еще в феврале областной минздрав анонсировал увеличение среднего дохода в 2023-м. Тогда уточнялось, что заработная плата медиков по действующему законодательству повышается ежегодно пропорционально росту размера среднего трудового дохода в регионе и должна составлять в среднем не менее 100% от него (в августе по врачам был достигнут показатель в 210%, по среднему персоналу - в 103,2%).

«В 2023 году планируется рост размера среднего трудового дохода в регионе на 7,8% к уровню 2022 года», - отметили в минздраве.

При этом пояснялось, что в отдельных учреждениях, по разным причинам не получающих запланированного объема доходов за оказание медпомощи населению, рост зарплаты может быть меньше плановых значений.