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Общество

В Пензенской области 20 человек погибли в ДТП с пьяными водителями

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В регионе с начала года случилось 97 ДТП с пьяными водителями. В них погибли 20 человек, 125 получили травмы. Чтобы не допустить роста количества трагедий, сотрудники Госавтоинспекции провели массовую проверку на дорогах.

Пензенцам предлагали пройти медосвидетельствование. Результаты некоторых тестов

оказались неутешительными.

«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 54 водителя», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Горожанам в очередной раз напоминают об ответственности за подобный проступок. Вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до 2 лет.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или по телефону 02», - обратились к пензенцам в УГИБДД.

Во время звонка нужно обозначить марку, цвет машины и госномер (если удалось запомнить), а также направление движения нарушителя.

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