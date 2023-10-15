Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства

15.10.2023 | 10:44

В воскресенье, 15 октября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства.

Он поблагодарил их за нелегкий труд, ответственный подход к делу, высокий уровень мастерства и верность профессии.

«Благодаря вашей работе появляются новые магистрали и транспортные развязки, ремонтируются старые автомобильные дороги, мосты и путепроводы. Вы вносите огромный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения и делаете все, чтобы передвижение по улицам города было максимально комфортным и удобным.

Вы трудитесь и в будни, и в праздники, и ночью, и днем, и в зной, и в дождь. И мы видим, как благодаря вашему профессионализму и неустанному труду город становится краше и благоустроеннее», - отметил Владимир Мутовкин.

Он пожелал дорожникам счастья, здоровья, благополучия, успехов на профессиональном поприще, новых качественных километров дорог, интересных объектов, надежных партнеров.

«И пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким!» - сказал в заключение Владимир Мутовкин.