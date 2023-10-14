Сетевое издание|18+|Суббота|14 окт 2023|12:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области в 2023 году 41 гектар леса был охвачен огнем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 15 октября, в Пензенской области завершится пожароопасный сезон.

Как пояснили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, решение принято в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности в лесах.

Сезон стартовал 30 марта. С 8 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим: пензенцам запретили разведение костров, сжигание мусора и проведение работ с использованием открытого огня. Его собирались отменить 25 сентября, но в связи с теплой погодой и высоким классом пожарной опасности лесов продлили.

В этом году на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области, возникло 33 лесных пожара. Все они были потушены в те же дни, когда начались, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. В целом огонь прошел площадь 41 га.

«Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий», - уточнили в пресс-службе минлесхоза.

В 2022 году пожароопасный сезон стартовал 10 апреля и завершился, как и в 2023-м, 15 октября. За этот период возникло 14 лесных пожаров, огонь прошел площадь 17,2 га.

Сотрудники лесного хозяйства начали консервацию лесопожарной техники и подготовку к следующему сезону.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте