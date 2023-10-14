В Пензенской области в 2023 году 41 гектар леса был охвачен огнем

14.10.2023 | 10:46

В воскресенье, 15 октября, в Пензенской области завершится пожароопасный сезон.

Как пояснили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, решение принято в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности в лесах.

Сезон стартовал 30 марта. С 8 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим: пензенцам запретили разведение костров, сжигание мусора и проведение работ с использованием открытого огня. Его собирались отменить 25 сентября, но в связи с теплой погодой и высоким классом пожарной опасности лесов продлили.

В этом году на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области, возникло 33 лесных пожара. Все они были потушены в те же дни, когда начались, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Средняя площадь одного пожара составила 1,2 га. В целом огонь прошел площадь 41 га.

«Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий», - уточнили в пресс-службе минлесхоза.

В 2022 году пожароопасный сезон стартовал 10 апреля и завершился, как и в 2023-м, 15 октября. За этот период возникло 14 лесных пожаров, огонь прошел площадь 17,2 га.

Сотрудники лесного хозяйства начали консервацию лесопожарной техники и подготовку к следующему сезону.