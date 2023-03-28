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Общество

В Пензенской области открывается пожароопасный сезон

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В четверг, 30 марта, в Пензенской области открывается пожароопасный сезон, который продлится до 15 октября. Постановление размещено на сайте правительства региона.

В соответствии с ним региональные минлесхоз, минЖКХ и главное управление МЧС должны организовать смотры, учения и тренировки по проверке готовности к предупреждению и ликвидации природных пожаров.

Главы администраций муниципальных образований в течение 15 дней должны разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, которым может грозить это стихийное бедствие.

Такие же паспорта должны подготовить руководители детских лагерей отдыха и председатели СНТ.

В постановлении также указано, что при установлении особого противопожарного режима к профилактике и ликвидации возгораний могут привлекаться члены добровольной пожарной охраны.

К документу прилагаются перечни населенных пунктов, территорий садоводства и огородничества, исправительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики и энергетики, подверженных угрозам лесных пожаров.

В прошлом году пожароопасный сезон в Пензенской области официально стартовал 10 апреля и завершился 15 октября. За это время возникло 14 лесных пожаров, огонь прошел площадь 17,2 га. Все возгорания был ликвидированы за один день. Их основными причинами послужили неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

В этом году 25 и 26 марта в Лопатинском, Наровчатском районах и Пензе горела сухая трава. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 3 га.

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Источник — фото pixabay.com
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