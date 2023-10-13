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Общество

Пензенские школьники посетили очистные сооружения водопровода

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С 2014 года Горводоканал реализует образовательный проект «IT-деревня» на базе одного из учебных заведений Пензы. Его цель - привлечь учащихся к реальным производственным проектам, экспериментальной работе на новейшем оборудовании и к предпринимательской деятельности при помощи объединения ресурсов образования, науки, бизнеса и государства.

13 октября ребята посетили очистные сооружения водопровода города и лабораторию. На экскурсии по территории предприятия они ознакомились с принципом работы очистных сооружений, а также узнали основные технологии и процессы исследования и очистки воды.

«Мы сначала воду хлорируем. Это первичное хлорирование, чтобы обеспечить ее безопасность в бактериальном плане. После в воду добавляются реагенты, чтобы все загрязняющие вещества связать, образовать крупные хлопья-флокулы, которые потом отстаиваются в отстойниках и при прохождении через песчаные фильтры отфильтровываются, а чистая вода подвергается вторичному хлорированию и поступает уже в резервуары, откуда подается в распределительную сеть и всем потребителям города», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Проектная мощность очистных сооружений водопровода, построенных еще в прошлом столетии, - порядка 250 тысяч кубометров в сутки. Этого вполне хватает, чтобы обеспечить ресурсом всю Пензу.

Ребятам показали и лабораторию, где каждый час исследуют пробы воды. По словам школьников, экскурсией они остались довольны.

«Очень интересно было прогуляться по самому зданию, мы увидели, куда приходит вода, как она очищается, что в нее добавляется. Для нас было важно и интересно узнать принципы работы очистных сооружений и лаборатории, потому что это поможет нам определиться с темой проекта, который мы должны будем разработать и защитить в конце учебного года», - рассказал учащийся 10-го химико-биологического класса Леонид Полторак.

Со своей стороны, «РКС-Пенза» сможет внедрить будущую технологию в свое производство. Например, на предприятии уже используются экспресс-методы оценки работы очистных сооружений, разработанные лицеистами на основе подобных совместных проектов.

«Предприятие заинтересовано в дальнейшем плодотворном партнерстве. Участие в подобных образовательных проектах - это возможность для старшеклассников подойти осознанно к выбору своей будущей профессии. Возможно, кто-то из них в будущем придет работать к нам молодым, но уже опытным специалистом», - отметил Александр Флягин.

Для Горводоканала профориентационная деятельность не нова. В мае этого года в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее» 46 восьмиклассников школы № 75/62 также побывали на очистных сооружениях водопровода.

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