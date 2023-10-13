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Общество

Назван срок, на который могут отключать отопление при авариях

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На какой срок пензенцев могут оставлять без отопления в осенне-зимний период при коммунальной аварии? На этот вопрос ответил главный инженер ресурсоснабжающей организации Вадим Опарин.

«24 часа», - пояснил он во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте» в пятницу, 13 октября, подчеркнув, что их компания придерживается в своей работе именно такого принципа.

Вадим Опарин напомнил телефон справочной службы 45-85-69, по которому можно звонить в любое время суток, если возникли какие-то проблемы с отоплением.

Подача ресурса в Пензе началась 9 октября.

По данным городской администрации на 19:00 12-го числа, в Пензе отапливается 80% жилого фонда - 2 441 дом. Потеплели батареи в 79 учреждениях здравоохранения (в том числе в 16 стационарах), 114 детских садах, 77 школах и 9 учреждениях дополнительного образования.

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