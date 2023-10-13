Двое пензенцев за деньги рисовали наркорекламу на стенах домов

13.10.2023 | 13:43

В Пензе задержали 21-летнего и 25-летнего молодых людей, рекламировавших наркошоп. Они за деньги наносили название интернет-магазина на здания в разных местах города.

11 октября «художников» нашли и доставили в отдел полиции. Парни во всем признались, рассказав, что о работе узнали из интернета. Им нужно было рисовать баллончиками на стенах домов, а затем отправлять фотографии рекламы заказчику.

Выходили на дело молодые люди в вечернее время.

«Меня попросил товарищ, я сказал: «Давай попробуем». Я не в восторге от этого. Много проблем, связанных с наркотиками: и финансовые, и семейные, затронуты все сферы жизни из-за этого. Работу найти тяжело, куда-то устроиться тяжело, получить права тяжело», - объяснил один из задержанных.

Краску они покупали сами. Специальные места для надписей не выбирали.

«По-рандомному, где получалось, там и наносили. Не советую устраиваться на подобные виды работ. Минутный кайф равен далеко не минутному сроку», - отметил второй задержанный.

Устанавливаются все факты правонарушений. Полицейские изучают причины и обстоятельства, которые к ним привели.

«По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», - сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пензе Евгений Фокин.

Пензенцев, ставших очевидцами незаконного оборота наркотиков, просят сообщить об этом в полицию по номеру 59-10-10. Анонимность гарантируется.

Ранее в Кузнецке задержали людей, рекламировавших наркошоп. На их «творчество» жаловались местные.