Сетевое издание|18+|Пятница|13 окт 2023|14:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Двое пензенцев за деньги рисовали наркорекламу на стенах домов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе задержали 21-летнего и 25-летнего молодых людей, рекламировавших наркошоп. Они за деньги наносили название интернет-магазина на здания в разных местах города.

11 октября «художников» нашли и доставили в отдел полиции. Парни во всем признались, рассказав, что о работе узнали из интернета. Им нужно было рисовать баллончиками на стенах домов, а затем отправлять фотографии рекламы заказчику.

Выходили на дело молодые люди в вечернее время.

«Меня попросил товарищ, я сказал: «Давай попробуем». Я не в восторге от этого. Много проблем, связанных с наркотиками: и финансовые, и семейные, затронуты все сферы жизни из-за этого. Работу найти тяжело, куда-то устроиться тяжело, получить права тяжело», - объяснил один из задержанных.

Краску они покупали сами. Специальные места для надписей не выбирали.

«По-рандомному, где получалось, там и наносили. Не советую устраиваться на подобные виды работ. Минутный кайф равен далеко не минутному сроку», - отметил второй задержанный.

Устанавливаются все факты правонарушений. Полицейские изучают причины и обстоятельства, которые к ним привели.

«По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», - сообщил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Пензе Евгений Фокин.

Пензенцев, ставших очевидцами незаконного оборота наркотиков, просят сообщить об этом в полицию по номеру 59-10-10. Анонимность гарантируется.

Ранее в Кузнецке задержали людей, рекламировавших наркошоп. На их «творчество» жаловались местные.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте