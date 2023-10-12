Ремонт детской поликлиники в Пензе обошелся более чем в 2 млн руб.

В Пензе завершился текущий ремонт в детской поликлинике № 3 на проспекте Победы, 29.
Работы начались в середине августа. Мастера отреставрировали крышу и цоколь, покрасили фасад, отремонтировали входную группу, заасфальтировали колясочную площадку.
Здание поликлиники построено в 1972 году. Последний капремонт здесь проводился в 2012-м, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
В 2023-м в Пензе было решено привести в порядок детские поликлиники № 3 и 6. В строении, расположенном в 1-м проезде Рахманинова, работы уже завершены.
На приведение в порядок поликлиники № 3 было выделено более 2 млн руб. Ремонт двух учреждений обошелся бюджету в 5,3 млн.
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