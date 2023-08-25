В Пензе отремонтируют две детские поликлиники: № 6 в 1-м проезде Рахманинова, 12, и № 3 на проспекте Победы, 29. Об этом в пресс-службе регионального минздрава рассказали в пятницу, 25 августа.
Работы начались в середине августа, сейчас в учреждениях ремонтируют кровли.
«Бригады кровельщиков частично исправляют дефекты покрытия зданий, проводится устранение обнаруженных повреждений», - уточнили в министерстве.
После этого приступят к восстановлению облицовки зданий, обновят фасады и приведут в порядок входные группы.
«Реализация данных мероприятий позволит создать еще более безопасные и комфортные условия для наших юных пациентов и их родителей», - отметил директор Городской детской поликлиники Антон Седяшев.
На ремонт потратят 5,3 млн рублей.
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