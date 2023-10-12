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Общество

13 октября пензенцам стоит быть осторожнее из-за сильного ветра

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В пятницу, 13 октября, синоптики обещают пензенцам небольшой дождь и сильный юго-западный ветер. Ночью и днем местами по области его порывы будут достигать 15-20 м/сек.

В целях безопасности в такую погоду не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на пятницу ожидается +5..+7 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +11..+13, а к ночи снова похолодает - будет +2..+4 градуса.

Стремительный переход от бабьего лета к почти нулевым температурам и порывистому ветру портит настроение и планы многим жителям Пензенской области. Впрочем, такая же картина наблюдается и в других регионах.

О том, почему этой осенью резко изменилась погода, рассказал «Парламентской газете» заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин. Он объяснил, что страну накрыл масштабный циклон, границы которого охватили сразу несколько регионов и передали с севера на юг холодный воздух и осадки.

По народному календарю, 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси верили, что, если на Михаила выпадет первый снег, зима настанет еще не скоро.

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