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Общество

Погода приготовила пензенцам испытание холодом, ветром и снегом

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В понедельник, 9 октября, в Пензенской области ожидается сильный ветер. В региональном ГУ МЧС России предупредили, что его порывы местами могут достигнуть 15-18 м/с.

Прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Синоптики центра «Фобос» сообщили, что в этот день ожидается переменная облачность. Возможны сильный туман, небольшой дождь. Утром термометр покажет +1…+2, днем +4 градуса.

Во вторник и среду улучшения погоды не обещают. Вероятен мокрый снег, дневная температура воздуха не превысит +5 градусов.

В четверг также возможны осадки и ветер с порывами до 17 м/с.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье (13, 14 и 15 октября) немного потеплеет. Днем столбик термометра поднимется до +10…+13 градусов.

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