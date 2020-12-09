В Пензе благодаря камерам количество ДТП снизилось на 13,8%

09.12.2020 | 10:09

В Пензенской области отметили уменьшение числа аварий в зонах, где работают комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД (таковых в регионе 138).

«Так, например, в Каменском районе количество ДТП снизилось на 11,9%, в Лунинском на 16,7%. В городе Пензе удалось снизить количество ДТП на 13,8%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном центре одним из мест массового нарушения правил дорожного движения признан участок у остановки «Центральный рынок».

В декабре 2020 года там ввели в эксплуатацию систему видеофиксации «Автопатруль Универсал», которая включает 12 камер, реагирующих на несоблюдение правил остановки или стоянки транспорта.

В целом в Пензенской области в настоящее время зафиксировано 17 мест концентрации ДТП, 14 из них - в областном центре.

«Всего в прошлом году ликвидировано 8 мест концентрации ДТП (5 в Пензе и 3 на федеральных дорогах, проходящих по территории области)», - уточнили в пресс-службе.