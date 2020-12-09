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Общество

В Пензе благодаря камерам количество ДТП снизилось на 13,8%

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В Пензенской области отметили уменьшение числа аварий в зонах, где работают комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД (таковых в регионе 138).

«Так, например, в Каменском районе количество ДТП снизилось на 11,9%, в Лунинском на 16,7%. В городе Пензе удалось снизить количество ДТП на 13,8%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном центре одним из мест массового нарушения правил дорожного движения признан участок у остановки «Центральный рынок».

В декабре 2020 года там ввели в эксплуатацию систему видеофиксации «Автопатруль Универсал», которая включает 12 камер, реагирующих на несоблюдение правил остановки или стоянки транспорта.

В целом в Пензенской области в настоящее время зафиксировано 17 мест концентрации ДТП, 14 из них - в областном центре.

«Всего в прошлом году ликвидировано 8 мест концентрации ДТП (5 в Пензе и 3 на федеральных дорогах, проходящих по территории области)», - уточнили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
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Гость||

На самом деле это плохо для бюджета, статья дохода вернее одна из статей дохода бюджета это штрафы. Заметим, когда снижаются нарушения штрафы начинают пересматривать в сторону ужесточения, повышения цены оплаты.

Сейчас в эпоху становления России на капиталистическое рельсы, деньги важнее ибо надо пополнять бюджет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Так, например, в Каменском районе количество ДТП снизилось на 11,9%,
Это бред полный.

Гость||

Заметили верно, господа депутаты которых народ выбрал, которые обязаны представлять интересы народа пытаются снизить не штрафуемый порог за превышение скорости с 20км/ч до 1 км/ч, чтобы доить народ.

Гость||

Надо бы еще штрафы в пару раз поднять. Уговоры на этих дебилов не действуют, а когда штраф бьет по карману, то и нарушают меньше.

Гость||

Гость писал(a):

пытаются снизить не штрафуемый порог за превышение скорости с 20км/ч до 1 км/ч, чтобы доить народ.
Точно такой же порог давно существует во всей Скандинавии, в Голландии,.. ничего, как-то ездят все. Что вас смущает, товарищи? Вам хочется гонять сломя голову? В области полно дорог без камер, носитесь только не убейте никого. Почему же так народ то российский наплевательски относится к своей безопасности, не хочет жить по правилам гражданского общества, вот в чем вопрос!

Гость||

нужно больше камер!

Особенно на перекрестках. ЗА стоп-линию, за красный, за поворот не из того ряда...

Только неотвратимость наказания заставит наглецов соблюдать ПДД

Гость||

Я из-за ваших камер теперь просто чаще тормозные диски и колодки меняю! Причем в России их не производят, вот и считайте кого вы кормите своими камерами!!!

Гость||

Ездить нужно по правилам, а не колодки менять, дебил

Гость||

Гость писал(a):

Ездить нужно по правилам, а не колодки менять, дебил
По-другому к твоей мамке не успеть, у нее слишком большая очередь

Имя: Гость
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