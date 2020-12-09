В Пензе благодаря камерам количество ДТП снизилось на 13,8%

В Пензенской области отметили уменьшение числа аварий в зонах, где работают комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД (таковых в регионе 138).
«Так, например, в Каменском районе количество ДТП снизилось на 11,9%, в Лунинском на 16,7%. В городе Пензе удалось снизить количество ДТП на 13,8%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В областном центре одним из мест массового нарушения правил дорожного движения признан участок у остановки «Центральный рынок».
В декабре 2020 года там ввели в эксплуатацию систему видеофиксации «Автопатруль Универсал», которая включает 12 камер, реагирующих на несоблюдение правил остановки или стоянки транспорта.
В целом в Пензенской области в настоящее время зафиксировано 17 мест концентрации ДТП, 14 из них - в областном центре.
«Всего в прошлом году ликвидировано 8 мест концентрации ДТП (5 в Пензе и 3 на федеральных дорогах, проходящих по территории области)», - уточнили в пресс-службе.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
На самом деле это плохо для бюджета, статья дохода вернее одна из статей дохода бюджета это штрафы. Заметим, когда снижаются нарушения штрафы начинают пересматривать в сторону ужесточения, повышения цены оплаты.
Сейчас в эпоху становления России на капиталистическое рельсы, деньги важнее ибо надо пополнять бюджет!