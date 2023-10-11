Должников в квитанциях уведомляют об ограничении энергоснабжения

Высокая платежная дисциплина - это гарантия надежного и качественного энергоснабжения Пензенской области. И для ее поддержания законом предусмотрен ряд мер, самая крайняя из них - ограничение энергоснабжения за неуплату долгов.
В начале октября более 13,5 тысячи жителей области получили уведомления о предстоящем ограничении подачи электроэнергии по причине задолженности. Информация включена в квитанции на оплату услуг «ТНС энерго Пенза».
Данные ограничения касаются граждан, чей долг превышает двукратный норматив потребления.
После получения квитанции абоненту необходимо в течение 20 дней полностью погасить задолженность. В противном случае можно столкнуться с полным ограничением подачи электроэнергии.
Для возобновления энергоснабжения потребителю необходимо будет не только погасить долг, но и возместить расходы по приостановке и возобновлению энергоснабжения.
«ТНС энерго Пенза» призывает своевременно и в полном объеме оплачивать электроэнергию, не дожидаясь негативных последствий. Быстро и удобно сделать это можно дистанционно:
- на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации,
- в «Личном кабинете»,
- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго».
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