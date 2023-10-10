За разведение огня и сжигание травы наказали 238 жителей региона

С 8 апреля в Пензенской области действует особый противопожарный режим. 25 сентября его намеревались отменить, но затем продлили из-за сухой погоды.
Все это время леса для входа людей официально были закрыты. Запрещалось разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня. Увеличивался размер штрафов за нарушения.
Нередко траву на полях подпаливают их собственники. Сельхозпроизводителям, виновным в возгораниях, грозит лишение всех мер государственной поддержки.
«С начала весенне-летнего пожароопасного периода за нарушение правил использования открытого огня и сжигания сухой травы к административной ответственности привлечено 238 физических лиц, выдано 193 предостережения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В региональном минлесхозе ранее уточняли, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 000 рублей.
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