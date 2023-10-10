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Общество

В Мокшане откроют мемориальную доску Иоанну Поммеру

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В среду, 11 октября, в Мокшане откроют мемориальную доску в честь священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского, который возглавлял Пензенскую епархию в 1918–1921 годах.

Доска появится на территории Михайло-Архангельского храма на улице Советской, 9а, накануне дня памяти святого.

Торжественное мероприятие начнется в 13:00, в нем примет участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Архиепископ Иоанн в годы Гражданской войны смог сохранить Пензенскую церковь от раскола и уничтожения, за три года перевернуть ход церковной истории. Личность и подвиг этого незаурядного иерарха XX века особенно ярко проявились в борьбе с так называемой «путятинской смутой», возникшей в Пензенской епархии на переломе эпох. Серией административных мер, личным примером и яркой проповедью он восстановил авторитет канонической церкви и положил конец «путятинской смуте».

В то же время служение архиепископа Иоанна на Пензенской кафедре - череда непрестанных его страданий. Здесь, в Пензе, владыка претерпел серию гнусных доносов, угрозы и уничижения, гибель родного брата, покушение на жизнь и тяжелый недуг, два ареста», - рассказали в Пензенской епархии.

В ноябре 1919 года Иоанна Поммера арестовали после служения на мокшанской земле.

«В Мокшане владыка пробыл четыре дня, и верующие уездного города имели возможность лично принять благословение у выдающего архипастыря. В Пензе в это время вовсю шли обыски. После возвращения из Мокшана в Пензу владыка был сразу же арестован и препровожден в Москву.

Установка мемориальной доски - дань любви благодарных пензенцев и мокшанцев за совершенный подвиг священномученика Иоанна, его пример деятельной любви к своей пастве и бесстрашного служения. Подобный барельеф - один из немногих в православном мире», - отметили в епархии.

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