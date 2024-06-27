30 июня пензенцы смогут пройти квест по житию апостола Павла

27.06.2024 | 20:41

В воскресенье, 30 июня, в сквере около Спасского собора со стороны улицы Московской отпразднуют День молодежи. Там будет работать православная площадка.

Для гостей проведут мастер-классы по разным направлениям (декупаж, оригами, изготовление корейских сувениров, создание контента в медиа-пространстве, детское творчество) и устроят ярмарку.

«Программой предусмотрен квест по житию апостола Павла, станция swap (обмен различными вещами)», - рассказали в информационном отделе епархии.

Планируется работа «открытого микрофона»: можно будет вслух или письменно задать вопрос священнику и получить ответ. Общаться с гостями мероприятия станет руководитель молодежного отдела епархии иерей Илия Иванов.

Площадка будет работать с 12:00 до 14:00. Посетить ее могут все желающие.