30 июня пензенцы смогут пройти квест по житию апостола Павла

В воскресенье, 30 июня, в сквере около Спасского собора со стороны улицы Московской отпразднуют День молодежи. Там будет работать православная площадка.
Для гостей проведут мастер-классы по разным направлениям (декупаж, оригами, изготовление корейских сувениров, создание контента в медиа-пространстве, детское творчество) и устроят ярмарку.
«Программой предусмотрен квест по житию апостола Павла, станция swap (обмен различными вещами)», - рассказали в информационном отделе епархии.
Планируется работа «открытого микрофона»: можно будет вслух или письменно задать вопрос священнику и получить ответ. Общаться с гостями мероприятия станет руководитель молодежного отдела епархии иерей Илия Иванов.
Площадка будет работать с 12:00 до 14:00. Посетить ее могут все желающие.