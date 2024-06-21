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Общество

В храмах Пензы пройдут богослужения в честь Святой Троицы

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В воскресенье, 23 июня, православные пензенцы отметят день Святой Троицы - один из двунадесятых (12 основных) праздников. Его называют также Пятидесятницей, так как наступает он всегда на 50-й день после Пасхи, в воскресенье.

Во всех пензенских храмах пройдут богослужения. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит литургию в Троицком женском монастыре Пензы (Кирова, 25).

Она начнется в 8:00. После литургии будут прочитаны коленопреклоненные молитвы. Есть вероятность, что затем пройдет крестный ход.

 

В понедельник, 24 июня, в День Святого Духа, в 8:00 митрополит Серафим освятит Евлампиевскую церковь-усыпальницу при Спасском кафедральном соборе. Затем он возглавит литургию там же.

Начало в 8:00, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

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