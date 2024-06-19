В «Тарханах» закроется церковь Михаила Архистратига

19.06.2024 | 10:42

Церковь Михаила Архистратига в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» закроют на ремонт. Об этом в среду, 19 июня, предупредила администрация учреждения культуры.

Храм будет недоступен для посещения в период с 25 июня по 1 июля.

По данным, размещенным на сайте музея, сооружение в классицистическом стиле возводилось с 1826 по 1840 год на средства бабушки Михаила Лермонтова и заменило сельско-приходской деревянный ветхий храм Николая Чудотворца. Поэт видел церковь недостроенной в 1836 году, когда приезжал в Тарханы в первый офицерский отпуск.

В 1930-х годах храм перестал действовать, его стали использовать сначала как складское помещение, затем как библиотеку и сельский клуб. Росписи, сделанные при жизни Арсеньевой, закрасили масляной краской.

В 1963-м здание церкви перешло музею. В 1980-х его отреставрировали. Самой трудоемкой стала работа по очистке стен от масляной краски. В 1992 году храм вновь освятили и открыли для прихожан.

В 2000-х отреставрировали фундамент, паперти и западный портик, заменили конструкции купола и колокольни, двери и окна, установили колокола и ограждения, усилили колонны.

«Сейчас в храме проводят службы, совершаются обряды, работает церковная лавка. Ежегодно в день гибели М. Ю. Лермонтова, 27 июля, проводятся панихида и заупокойная литургия», - отмечается на сайте «Тархан».