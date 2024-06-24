В Пензе освятили церковь-усыпальницу рядом со Спасским собором

24.06.2024 | 21:16

В понедельник, 24 июня, в Пензе митрополит Серафим освятил воссозданную рядом со Спасским собором Евлампиевскую церковь-усыпальницу и совершил в ней литургию.

Украшение храма продолжится, сообщил верующим митрополит. Сейчас в иконостасе временные иконы, их заменят на мозаичные, изготовление которых уже началось.

«Храм сегодня начал жить своей богослужебной жизнью - в весенне-летнее время богослужения будут совершаться здесь в будничные дни, а в Спасском кафедральном соборе - только по воскресным дням и большим праздникам», - цитирует Пензенская епархия митрополита Серафима.

Он уточнил, что в крипте храма захоронены останки четырех архипастырей, возглавлявших Пензенскую кафедру в XIX веке: Афанасия (Корчанова), Амвросия II (Морева), Григория (Медиоланского) и Антония II (Николаевского).

«В будние дни после литургии у их могил будет совершаться лития о упокоении архиереев и всех тех, за кого вы пожелаете помолиться», - обратился митрополит к верующим.

Евлампиевская церковь-усыпальница была построена в 1880-1882 гг. на средства благотворительницы Марии Киселевой. Храм устроили под правым алтарем Спасского кафедрального собора, у входа в склеп, где были погребены пензенские архиереи. Он прекратил свое существование одновременно со зданием Спасского собора в 1934 году.

В 2020-2022 годах церковь-усыпальницу восстановили на первоначальном месте, 26 мая 2023-го - открыли.