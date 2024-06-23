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Общество

В Пензу привезут часть пояса Пресвятой Богородицы

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В Пензу на 4 дня привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Он будет находиться в Петропавловском храме с 26 июня.

Святыню доставят из санкт-петербургского Казанского кафедрального собора. Встреча назначена на 7:30, затем начнется молебен.

«В период пребывания святыни в стенах храма будут совершаться Божественная литургия (в 8:00) и вечернее богослужение (в 17:00), и 3 раза в течение дня - молебны с акафистом Пресвятой Богородице (в 9:30, в 12:00 и в 16:00)», - рассказали в Пензенской епархии.

Желающих поклониться ждут в храме ежедневно с 7:00 до 19:00. Ковчег в нем пробудет до 19:30 30-го числа.

«Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения», - отметили в епархии.

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