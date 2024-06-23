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Общество

В Пензе ищут добровольцев для отправки в Мариуполь

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В храмах Пензенской епархии появились объявления о наборе добровольцев для отправки в Мариуполь. Там люди будут ремонтировать дома пенсионеров, инвалидов и одиноких матерей с детьми.

Особых навыков от желающих помочь не требуют.

«Продолжительность одной смены - от 7 дней. Добровольцы занимаются ремонтом крыш, ремонтом полов, восстановлением коммуникаций, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов жилых домов», - рассказали в епархии.

Жилье и питание, а еще дорогу из Москвы людям оплатит синодальный отдел по благотворительности. Вопрос проезда из других городов будет решаться индивидуально.

«В ремонте нуждаются еще тысячи домов. Сейчас лето, самое хорошее время, чтобы потрудиться. Пока не наступили холода, нам нужно сделать как можно больше, чтобы бедные, пожилые люди могли встретить зиму в тепле», - сообщил врио председателя синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

Для добровольцев действует телефон горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие» 8 800 70 70 222.

Ранее группа из пяти православных волонтеров отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии отправилась в Северодонецк. Там они будут трудиться в церковном центре гуманитарной помощи.

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Источник — фото Пензенской епархии
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