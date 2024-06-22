Пензенская епархия впервые отправила добровольцев на Донбасс

22.06.2024 | 11:31

Первая группа из 5 пензенских православных добровольцев отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии отправилась в Северодонецк. Поддержку оказала Шахтинская епархия, так как путь проходит через Каменск-Шахтинский.

«После недавнего обращения синодального отдела по благотворительности о наборе добровольцев в зону конфликта на связь с нами вышел социальный отдел Пензенской епархии, который предложил сразу группу своих добровольцев», - рассказала координатор региональных штабов помощи беженцам, куратор социальной помощи мирным жителям в зоне конфликта синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева.

В Северодонецке пензенцы в течение недели будут трудиться в церковном центре гуманитарной помощи и помогать подопечным на дому.

Все волонтеры прошли курсы патронажного ухода и при необходимости могут работать и с лежачими больными.

Как сообщили в Пензенской епархии, уже более 2 тысяч российских православных добровольцев съездили в зону боевых действий для ухода за пациентами больниц и социальной помощи пострадавшим. Они действуют в Горловке, Луганске, Макеевке, Донецке, Мариуполе, Северодонецке, Волновахе, Бердянске.