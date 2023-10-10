Пензенских детей будут лечить молодые специалисты

10.10.2023 | 15:57

В Городской детской поликлинике в Пензе стало больше врачей-педиатров. Их ряды пополнили 10 молодых специалистов. Информация об этом появилась на сайте регионального министерства здравоохранения во вторник, 10 октября.

«Они взяли на себя работу 10 вакантных участков в разных районах города, а это значит, что более чем у 7 000 юных пензенцев появились свои участковые педиатры», - говорится в сообщении.

Медиков устроили в детские поликлиники № 1, 4, 6, 7 и 8, где в них была потребность.

Помогут новичкам освоиться опытные врачи-наставники.

«Вопрос обеспечения лечебного учреждения врачебными кадрами, особенно узких специальностей, для нас всегда актуален. Кадровое пополнение в коллективе - радостное событие и реальная возможность сделать медицинскую помощь для маленьких горожан еще более доступной», - отметил главный врач Городской детской поликлиники Александр Еремин.