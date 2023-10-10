Материнский капитал на второго ребенка увеличат до 834 тыс. рублей

10.10.2023 | 20:13

В 2024 году материнский капитал на первого ребенка составит 631 тыс. рублей, на второго - 834 тыс. (если семья не получала сертификат на первенца).

Об этом во вторник, 10 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его цитирует ТАСС.

«Важным инструментом поддержки семей с детьми также является материнский капитал, в следующем году его получат более 1 млн семей. Сумма сертификата будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», - объяснил Котяков.

Ранее сообщалось, что в 2024 году маткапитал проиндексируют на 5,3%. При этом выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тыс. рублей (сейчас 586,9 тыс.), на второго - до 816,7 тыс. (сейчас 775,6 тыс.)

В Пензенской области только в 2023 году по этому направлению отделение Социального фонда перечислило свыше 27 миллионов рублей по заявлениям 389 семей (данные на 8 сентября).