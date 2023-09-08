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В стране и мире

В Госдуме предложили усложнить получение маткапитала части россиян

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В Госдуме предложили ради снижения нагрузки на бюджет усложнить порядок выплат материнского капитала части россиян, а именно мигрантам, ставших гражданами страны. Согласно внесенному на рассмотрение депутатов законопроекту, право на эту форму господдержки предлагается давать через пять лет после получения паспорта России, узнали «Известия».

По словам автора инициативы, главы фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, нужно в корне менять сложившуюся сейчас ситуацию, при которой «поставлено на поток получение маткапитала на детей, не имевших на момент рождения российского гражданства».

Согласно пояснительной записке к документу, на которую ссылаются журналисты, предлагается предоставлять выплаты маткапитала только в отношении ребенка, который родился в России. Там говорится, что нововведение отвечает существующим миграционным вызовам и конституционным требованиям.

Ранее «Ведомости» писали, что российское правительство поддержало похожий законопроект ЛДПР, предлагавший исключить «вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал».

В 2024 году материнский капитал в России проиндексируют на 5,3 процента. При этом выплату на рождение первого ребенка увеличат до 618,1 тысячи рублей, на второго — до 816,7 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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