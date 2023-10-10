Автомобилистам усложнили проезд по улице Клары Цеткин в Пензе

10.10.2023 | 18:24

В администрации Пензы объяснили, по какой причине автомобилистам усложнили проезд по улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист.

«На улице Клары Цеткин, как ехать от Долгорукова в сторону новых домов на Чапаева, почти подряд два светофора. Вопрос - зачем? И одного хватает. Но два - перебор! Светофоры девать некуда?» - поинтересовался один из водителей, обратившийся в сетевое издание «ПензаИнформ».

Его вопрос был направлен в мэрию, откуда во вторник, 10 октября, пришел ответ.

«В целях повышения безопасности дорожного движения и ликвидации места концентрации ДТП администрацией Пензы совместно с УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области было принято решение о переносе пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 15 на улице Клары Цеткин, на 30 метров в сторону улицы Чапаева и введении на нем светофорного регулирования.

Ликвидация имеющегося светофорного объекта в районе дома № 19 по улице Клары Цеткин не планируется в связи с тем, что данный пешеходный переход расположен на маршруте следования в детские сады и школу», - объяснили мужчине.