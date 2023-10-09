Специалисты рассказали о порядке действий при холодных батареях

09.10.2023 | 08:39

В Пензе в понедельник, 9 октября, стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады, школы, медучреждения, социальные объекты. Чуть позже батареи нагреются в многоквартирных домах.

В Роспотребнадзоре напомнили, что температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов, в угловых - не менее 20. В подъездах норма составляет не менее 16 градусов. Днем снижать показатель нельзя, ночью допустимо уменьшение на 3 градуса.

Если батареи в квартире, несмотря на все усилия сантехников, остаются холодными, это повод составлять заявление в управляющую компанию и требовать перерасчета за ресурс.

Алгоритм действий «Парламентской газете» описали специалисты.

Сначала требуется измерить температуру в помещении. Это делается прибором, который устанавливают в комнате с наибольшей площадью с закрытыми окнами на высоте одного метра и расстоянии не менее 50 сантиметров от наружной стены и батареи. Снимаются показания через 20 минут.

«Правда, такие показания учтут в акте, только если термометр специальным образом зарегистрирован и имеет сертификат. Но для обращения в управляющую компанию домашнего термометра должно хватить», - отметили специалисты.

Далее подается заявление в управляющую организацию в письменной или устной форме (по телефону). Его обязательно регистрируют, присваивают номер, который оператор должен продиктовать.

Далее придется ждать, однако проверку предписывается начать не позднее чем через 2 часа с момента подачи заявления. По ее результатам сотрудники организации составят акт.

Если возникли разногласия между собственником жилья и управляющей компанией, то проверку должны повторить. Также любая из сторон в праве обратиться за независимой экспертизой.

Составленный акт - основание для перерасчета за ресурс, сведения о документе вносятся в квитанцию.

«За каждый час отклонения температуры от предусмотренного законом значения размер платы за отопление снижается на 0,15 процента. Если управляющая компания или жилищно-эксплуатационная контора упрямятся, то подходит «тяжелая артиллерия» в виде Госжилинспекции, а следом и прокуратуры», - заявили специалисты.