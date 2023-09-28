В Пензе определена дата запуска отопления

28.09.2023 | 12:48

Отопительный период в Пензе планируют начать с 9 октября. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил глава города Александр Басенко.

«Мы ориентируемся на долгосрочный прогноз погоды. Синоптики обещают теплые дни на ближайшей неделе», - объяснил он на своих страницах в соцсетях.

По традиции в первую очередь ресурс поступит в школы, детские сады и объекты здравоохранения. В течение 10 дней после запуска теплоноситель дойдет до всех потребителей.

«Будем следить за погодными условиями. Обычно включаем отопление, когда среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов Цельсия в течение 5 дней и по прогнозу ожидается ее дальнейшее понижение», - добавил Александр Басенко.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе стартовал 26 сентября.