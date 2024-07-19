В Каменке вандалы объявили войну уличным вазонам с цветами

19.07.2024 | 09:31

В Каменке злоумышленники за неделю разбили десятки вазонов с цветами. Об этом написал глава Каменского района Александр Помогайбо на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сотрудники администрации и других учреждений стараются создать на улицах райцентра красоту с помощью цветов. Однако у некоторых каменцев декор вызывает противоположную реакцию.

«Ежедневно в утренние часы можно обнаружить печальную картину: из цветников вырваны с корнями растения, цветы раскиданы по тротуарным дорожкам, вазоны разбиты. За последнюю неделю разбито более 30 вазонов», - написал Помогайбо в своем посте.

Для подтверждения своих слов глава района опубликовал короткое видео с удручающими кадрами.

Помогайбо отметил, что в погромах все чаще участвуют дети, и призвал родителей провести с ними беседы и донести понятие ценностей чужого труда, сохранения красоты родного города. Также он призвал горожан бережно относиться к высаженным растениям.

Подписчики призвали найти и наказать вандалов. А в реконструируемом парке - установить камеры, чтобы его не разгромили в первые же месяцы.